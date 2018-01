Jáder chegou perto do pódio nos 50 m, livre O brasileiro Jáder Souza foi quarto nos 50 m, livre, ontem, na etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação, com o tempo de 21s98 . O campeão da prova foi o americano Jason Lezak (21s53), seguido pelo italiano Lorenzo Vismara e o polonês Bartosz Kizierowski (ambos com 21s88).