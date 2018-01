Jader fica em 4º lugar na Copa do Mundo Jader Souza terminou em quarto lugar na prova dos 50 metros, livre, no encerramento da etapa sueca da Copa do Mundo de Natação. Ele fez o tempo de 22s10 na disputa desta quarta-feira. Já Rogério Romero foi 7º colocado nos 200 metros, costas, com 1m58s43. No pódio dos 50 metros, livre, Jason Lezak (EUA), com 21s77, levou o ouro. Já nos 200 metros, costas, Evgeny Aleshin (RUS) fez 1m53s21 e ficou em primeiro lugar.