Jailma disputa final do salto em altura A brasileira Jailma Sales de Lima está na final do salto em altura do Campeonato Mundial de Menores, neste sábado, em Sherbrooke, no Canadá. A atleta da Universidade Federal da Paraíba, treinada por Pedro de Almeida, saltou 1,78 metro na quinta-feira. Kauiza Moreira Venâncio, com 1,74 metro, não obteve classificação.