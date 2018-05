Jair faz mistério para clássico e vê 'pressão gostosa' no Botafogo por vaga no G6 O Botafogo encerrou nesta sexta-feira a preparação para o clássico de sábado com o Flamengo, no Maracanã, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura fechou as portas da atividade e preferiu não confirmar a escalação para o importante confronto. A principal dúvida é em relação ao sistema tático: com três volantes ou três atacantes.