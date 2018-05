Jair Ventura admite risco de Botafogo ficar fora da Libertadores

Em entrevista após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, domingo, ele foi questionado se ficaria um gosto amargo se a vaga na Libertadores não vier. E ele foi enfático. "Não, porque em nenhum momento eu falei em Libertadores. Iria ficar um gosto amargo se a gente fosse rebaixado. Assumi o time na zona de rebaixamento, se fosse rebaixado iria ficar um gosto amargo. Meu primeiro objetivo era fazer os 46 pontos e nunca falei nada de diferente para vocês", disse aos jornalistas.

Jair ressaltou que não pode ser cobrado se a vaga não vier. "Em nenhum momento prometi a Libertadores. Nós tivemos um momento, que é difícil manter. Mas enquanto nós tivermos chances, o Botafogo vai lutar e vai fazer o máximo para levar o time mais alto possível na tabela. Não sei se vamos conseguir, mas vamos lutar. Isso todo mundo pode ter certeza", prometeu.

Ajuda o fato de o sétimo colocado ser o Grêmio, que disputa a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, o quarto. Ou seja: a briga é contra a Chapecoense, que tem 52 e ainda está na semifinal da Copa Sul-Americana, podendo até criar um G8 no Brasileirão, e contra o Corinthians. O time paulista, com 51, enfrenta o Internacional nesta segunda.