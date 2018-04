Jamaica deixa cinco suspeitos de doping fora do Mundial

A Jamaica decidiu deixar os cinco atletas suspeitos de doping fora da disputa do Mundial de Atletismo, em Berlim, por precaução. A Federação Internacional das Associações de Atletismo (Iaaf, na sigla em inglês) havia dito na terça-feira que não poderia impedir a presença dos jamaicanos, já que os competidores haviam sido provisoriamente absolvidos.

O veredicto final do Comitê Antidoping da Jamaica será dado apenas após o encerramento do Mundial de Atletismo, que terminará no domingo. Nick Davies, porta-voz da Iaaf disse que "a notícia que tenho é que eles não vão correr. Nós ficamos sabendo agora que a Jamaica não vai inscrever estes atletas".

Os corredores suspeitos de doping são Yohan Blake, Sheri-Ann Brooks, Allodin Fothergill, Lansford Spence e Marvin Anderson. Eles iriam participar de provas de revezamento pela Jamaica e, se o doping fosse confirmado, o resultado do país caribenho seria anulado.