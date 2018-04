Jamaica encosta nos Estados Unidos no quadro de medalhas

A Jamaica conquistou nesta quarta-feira seu terceiro ouro no Mundial de atletismo em Berlim, na Alemanha, e encostou nos Estados Unidos, que lideram o quadro de medalhas por terem um bronze a mais.

Os norte-americanos estão com oito medalhas, enquanto os jamaicanos chegaram a sete com o triunfo de Brigitte Foster-Hylton nos 100 metros com barreiras.

O Quênia aparece em terceiro, superando a Alemanha em número de bronzes - dois, contra um dos anfitriões. Ambos têm duas medalhas de ouro e igual número de pratas. Até agora, nenhum esportista do Brasil subiu ao pódio na capital alemã.

MEDALHAS DO DIA

A sul-africana Caster Semenya, de 18 anos, precisou superar nesta quarta-feira a desconfiança sobre sua sexualidade, além das adversárias, para ficar com o ouro nos 800 metros no Mundial. Antes da prova, a Federação Internacional de Atletismo (Iaaf, na sigla em inglês) questionou se a atleta seria hermafrodita - com órgãos femininos e masculinos - e quase a impediu de disputar as finais.

Mas comprovada sua feminidade, Semenya foi liberada para competir, dominou praticamente toda a prova e venceu com relativa facilidade, com o tempo de 1min55s45. A emoção ficou na disputa pela prata. A queniana Janeth Jepkosgei Busienei fechou com 1min57s90, três centésimos na frente da britânica Jennifer Meadows, terceira colocada.

Nos 100 metros com barreira, a Jamaica levou duas medalhas. Aos 34 anos, Brigitte Foster-Hylton surpreendeu e ficou na primeira posição com o tempo de 12s51, três centésimos na frente da canadense Priscilla Lopes-Schliep, medalha de prata. A jamaicana Delloreen Ennis-London completou o pódio com 12s55.

Vitória apertada também teve Yusuf Saad Kamel, do Bahrein, que completou os 1500 metros em 3min35s93, oito centésimos na frente do etíope Deresse Mekonnen. O norte-americano Bernard Lagat ficou com o bronze.

O alemão Robert Harting perdia até o final no lançamento de disco para o polonês Piotr Malachowski, mas em sua última tentativa alcançou 69,43 metros - a melhor marca do adversário foi de 69,15 metros - e ficou com o ouro. A terceira colocação ficou com o estoniano Gerd Kanter, com 66,88 metros.

Veja o quadro de medalhas:

1.° Estados Unidos - 3 ouros - 2 pratas - 3 bronzes

2.° Jamaica - 3 ouros - 2 pratas - 2 bronzes

3.° Quênia - 2 ouros - 2 pratas - 2 bronzes

4.° Alemanha - 2 ouros - 2 pratas - 1 bronze

5.° Rússia - 2 ouros - 1 prata - 4 bronzes

6.° Grã-Bretanha - 2 ouros - 0 pratas - 1 bronze

7.° Polônia - 1 ouro - 4 pratas - 1 bronze

8.° Etiópia - 1 ouro - 2 pratas - 1 bronze

9.° Cuba - 1 ouro - 1 prata - 1 bronze

10.° Bahrein - 1 ouro - 0 Prats - 0 bronzes

10.° Nova Zelândia - 1 ouro - 0 pratas - 0 bronzes

10.° Eslovênia - 1 ouro - 0 pratas - 0 bronzes

10.° Espanha - 1 ouro - 0 pratas - 0 bronzes

10.° África do Sul - 1 ouro - 0 pratas - 0 bronzes

15.° China - 0 ouros - 1 prata - 2 bronzes

16.° Canadá - 0 ouros - 1 prata - 0 bronzes

16.° República Checa - 0 ouros - 1 prata - 0 bronzes

16.° Eritreia - 0 ouros - 1 prata - 0 bronzes

16.° Irlanda - 0 ouros - 1 prata - 0 bronzes

16.° Portugal - 0 ouros - 1 prata - 0 bronzes

16.° Porto Rico - 0 ouros - 1 prata - 0 bronzes

22.° Estônia - 0 ouros - 0 pratas - 1 bronze

22.° França - 0 ouros - 0 pratas - 1 bronze

22.° México - 0 ouros - 0 pratas - 1 bronze