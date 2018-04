Jamaica fica com ouro nos 4x100 feminino A equipe da Jamaica conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro para seu país ao vencer a prova do revezamento 4x100 metros. As jamaicanas, lideradas por Veronica Campbell - ouro nos 200 metros e bronze nos 100 metros -, completaram a prova em 41s73. A prata ficou com a Rússia, que fechou a prova com 42s27. Pouco atrás, chegou a equipe da França, que terminou em 42s54. A equipe norte-americana, grande favorita da competição, errou em uma das passagens do bastão e foi eliminada. O Brasil não obteve classificação para a final desta prova.