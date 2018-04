Jamaicano vence Green; brasileiro fora O velocista brasileiro Vicente Lenílson está fora da final dos 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos de Atenas. Com o tempo de 10s28 ele terminou a semifinal disputada neste sábado à tarde, na oitava colocação em sua série. No geral, ele terminou na 11ª posição. Três corredores fizeram a distância abaixo dos 10 segundos - todos na série de Lenílson. O mais rápido foi o jamaicano Asafa Powell, que fez o tempo de 9s.95. O português Francis Obikwelu foi o segundo com 9s.97 e o norte-americano Maurice Greene o terceiro, com 9s.97. Também se classificaram para a final, o corredor de São Cristóvão e Neves, Kim Collins (10.02), os norte-americanos Shawn Crawford (10.07) e Justin Gatlin (10.09); o ganense Aziz Zakari (10.11), Obadele Thompson, de Barbados, que fez 10.22. A final será disputada ainda neste domingo.