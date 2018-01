James Blake é eliminado do Masters Series de Toronto Pela segunda rodada do Masters Series de Toronto, competição que distribui mais de US$ 2,4 milhões em prêmios, o tenista norte-americano James Blake, número seis do mundo, foi eliminado nesta quarta-feira pelo francês Richard Gasquet por 2 sets a 0. Blake, que é o cabeça-de-chave número cinco, não conseguiu quebrar o saque do francês e perdeu o primeiro set por 6/4. No segundo, Gasquet não encontrou problemas para fazer 6/3. Também por 2 sets a 0, o chileno Fernando Gonzalez passou pelo espanhol Juan Carlos Ferrero, com parciais de 6/2 e 6/1. Ainda pela segunda rodada, o espanhol Tommy Robredo, número sete do mundo, decepcionou e caiu diante do argentino Jose Acasuso por 2 sets a 1 (2/6, 6/3 e 6/4). Outro que venceu por 2 a 1 foi o francês Julien Bennetea, que eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty - parciais de 7/6 (7/2), 5/7 e 6/1. Já o belga Xavier Malisse passou pelo tailandês Paradorn Srichaphan por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Também por 2 a 0, o espanhol Carlos Moya venceu o alemão Denis Gremelmayr, parciais de 6/1 e 6/4.