James Blake e Robby Ginepri se classificam em Cincinnati O norte-americano James Blake avançou à segunda rodada do Masters Series de Cincinnati (EUA) ao vencer, na noite desta segunda-feira, o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. A partida teve duração de 1h11min. Em outro confronto pela primeira rodada, o cabeça-de-chave número 15 da competição, o norte-americano Robby Ginepri, venceu de virada o francês Paul-Henri Mathiu por 2 sets a 1 (1/6, 6/3 e 6/4). Os outros resultados do dia foram: David Nalbandián (ARG) 2 x 0 Rik DeVoest (AFS) - 6/0 e 6/4 Dmitry Tursunov (RUS) 2 x 1 Sebastien Grosjean (FRA) - 4/6, 6/4 e 6/3 Kristof Vliegen (BEL) 2 x 0 Marc Gicquel (FRA) - 7/6 (9/7) e 7/6 (7/3) Dominik Hrbaty (ESQ) 2 x 0 Paul Goldstein (EUA) - 6/4 e 6/3 Hyung-Taik Lee (CDS) 2 x 0 Arnaud Clement (FRA) - 6/4 e 6/4 Mardy Fish (EUA) 2 x 1 Nicolas Mahut (FRA) - 6/1 e 6/3 David Ferrer (ESP) 2 x 0 Carlos Moyá (ESP) - 6/3 e 6/1 Juan Carlos Ferrero (ESP) vence Jonas Bjorkman (SUE) - 6/6 e abandono Vincent Spadea (EUA) 2 x 0 Andreas Seppi (ITA) - 6/4 e 6/3 Davide Sanguinetti (ITA) 2 x 1 Robin Vik (RCH) - 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3