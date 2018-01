James Blake ganha torneio de Sydney O americano James Blake venceu hoje o torneio de tênis de Sydney, que distribui quase um milhão de euros em prêmios, ao derrotar o russo Igor Andreev por 6/2, 3/6 e 7/6. O título foi o quarto do americano no circuito profissional. Durante a final do torneio, ambos os tenistas tiveram dificuldades por causa das altas temperaturas e da grande umidade do ar. Foi exatamente o cansaço que levou o russo à derrota. No desempate do terceiro e definitivo set, Andreev acabou cometendo quatro erros não forçados que valeram a vitória de Blake. "Joguei com confiança. Jogar com este calor e esta umidade é perfeito para a aclimatação para o Aberto da Austrália", disse o americano ao fim da partida.