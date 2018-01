James Blake garante vaga nas oitavas do ATP de Bangcoc Favorito, o tenista norte-americano James Blake não teve problemas nesta quarta-feira para derrotar o croata Marin Cilic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, pela primeira rodada do Torneio de Tênis de Bangcoc, evento que distribui cerca de US$ 500 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Número três do mundo, Blake, que precisou de 46 minutos para derrotar Cilic, vai enfrentar nas oitavas-de-final o tenista monegasco Benjamin Balleret, que nesta quarta passou pelo alemão Alexander Waske por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/1, após 1h35 de duelo. Por sua vez, o escocês Andy Murray, cabeça-de-chave número quatro, decepcionou ao ser eliminado pelo inglês Tim Henman por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, depois de 1h27 de confronto. Já o finlandês Jarkko Nieminen, cabeça cinco, confirmou o seu favoritismo ao passar pelo argentino Edgardo Massa por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3 e 6/2. Em outro duelo, o russo Marat Safin venceu o norte-americano Kevin Kim por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/4. Safin vai pegar nas oitavas o francês Julien Benneteau, que não teve problemas para fazer 2 a 0 no japonês Satoshi Iwabuchi, parciais de 6/4 e 6/2.