James Blake passa fácil pela estréia no Masters de Toronto O tenista norte-americano James Blake (cabeça-de-chave número 5) estreou com vitória no Masters Series de Toronto, no Canadá, ao bater facilmente o canadense Philip Bester por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1, na noite desta segunda-feira. Seu rival na segunda rodada será o francês Richard Gasquet, que venceu o compatriota Fabrice Santoro também por 2 a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3. Outro pré-classificado que se classificou foi o checo Tomas Berdych (13), que ganhou do canadense Daniel Nestor por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/5. Na segunda rodada, seu adversário será o russo Mikhail Youzhny, que eliminou o britânico Greg Rusedski por 2 a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. Em outros jogos importantes do dia, o espanhol Carlos Moya bateu o argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), o britânico Tim Henman ganhou do sueco Jonas Bjorkman por 2 a 0 (6/2 e 6/3), o eslovado Dominik Hrbaty venceu o norte-americano Robert Kendrick por 2 a 0 (duplo 6/4), o francês Sebastien Grosjean eliminou o compatriota Florent Serra por 2 a 0 (6/3 e 6/2) e o tailandês Paradorn Srichaphan passou pelo francês Gilles Simon por 2 a 0 (6/4 e 6/2).