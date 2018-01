James Blake vence última partida da noite no US Open O norte-americano James Blake sofreu para vencer a última partida do domingo do US Open. Ele derrotou o espanhol Carlos Moya por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/6 (8/6), 2/6 e 6/3. Em oito jogos entre os dois, essa é a terceira vitória de Blake. O americano de 26 anos, que disputa seu sexto Grand Slam em casa, vai enfrentar checo Tomas Berdych, pelas oitavas-de-final. O 12º cabeça-de-chave ganhou do russo Dmitry Tursunov por 3 a 2, com 6/7 (2/7), 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4. Moya foi o terceiro espanhol a dar adeus do torneio. David Ferrer e Fernando Verdasco também já foram eliminados.