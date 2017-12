James Blake vira e vence Davydenko na Masters Cup Em partida equilibrada, o tenista norte-americano James Blake derrotou nesta quarta-feira o russo Nikolay Davydenko, de virada, por 2 sets a 1, em partida válida pela segunda rodada da chave ouro da Masters Cup de Xangai, competição que reúne os oito melhores tenistas do ano e distribui cerca de US$ 4,5 milhões em prêmios. No primeiro set, Blake esteve desatento, teve o saque quebrado e levou 6/2. No segundo, o norte-americano chegou a estar com dois pontos de desvantagem no placar, mas conseguiu reagir e fechou em 6/4, empatando a série. Já no terceiro e último set, Davydenko cansou e acabou perdendo por 7/5, em mais de duas horas de partida. Com este resultado, Blake, que nesta temporada já conquistou cinco títulos, assumiu a liderança da chave ouro, com duas vitórias, e se classificou às semifinais. Já Davydenko, que havia ganho do espanhol Tommy Robredo na estréia, permanece em segundo lugar, com apenas um triunfo - ele está junto com o espanhol Rafael Nadal.