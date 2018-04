Jamilla Marson é 3.º nos 50 m borboleta e bate recorde

A nadadora Jamilla Marson chegou em terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze na prova dos 50 metros nado borboleta, que encerrou a Copa do Mundo de Natação de Belo Horizonte (MG). O tempo de 27.16 alcançado pela brasileira é o novo recorde sul-americano da modalidade. A prova foi vencida pela sueca Therese Alshammar, que é a atual recordista mundial da prova em piscina olímpica. A prata ficou com a sul-africana Lize-Marie Retief. Veja também: Thiago Pereira vence nos 200 m medley, mas não bate recorde Pouco antes, o Brasil também havia conquistado o bronze nos 200 metros costas masculino, com Luca Salatta, em prova vencida pelo norte-americano Randall Bal. O Brasil também ficou com as medalhas de prata (Joana Maranhão) e bronze (Julyana Kury) nos 100 metros medley feminino, prova vencida por Natalie Goughlin, dos Estados Unidos. Neste domingo, o Brasil ganhou 31 medalhas, sendo oito de ouro, 12 de prata e 11 de bronze.