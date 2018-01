Jankovic atropela espanhola na estréia do WTA de Pequim A sérvia Jelena Jankovic, cabeça-de-chave número seis, não teve problemas para superar, com facilidade, a espanhola Lourdes Domínguez Lino por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, pela primeira rodada do Torneio de Pequim, na China. A competição distribui US$ 600 mil em prêmios e é disputado em quadra de cimento. Com o resultado, Jankovic, que venceu a adversária pela primeira vez no circuito da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), vai enfrentar na próxima fase a vencedora do duelo entre a espanhola Anabel Medina Garriguez e a francesa Marion Bartoli, finalista do Torneio de Bali no último fim de semana passado. A russa Elena Vesnina também estreou com vitória ao eliminar a finlandesa Emma Laine por 2 sets a 1, com 7/6 (7/0), 5/7 e 6/3. Ela vai pegar na segunda rodada a ganhadora do confronto entre a chinesa Na Li e uma tenista que sairá do qualifying. Já a russa Vera Zvonareva, 29ª do mundo e vencedora de dois torneios nesta temporada - Birmingham (Inglaterra) e Cincinnati (EUA) -, foi derrotada pela chinesa Tiantian Sun por 2 a 1, com 6/4, 1/6 e 6/2. Sun encara nas oitavas-de-final a francesa Amélie Mauresmo, número 1 do mundo.