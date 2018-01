Jankovic ganha e pega Dementieva na final em Los Angeles A tenista sérvia Jelena Jankovic, cabeça-de-chave número 16, superou a norte-americana Serena Williams por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3), e avançou à final do Torneio de Los Angeles, que serve de preparatório para o US Open. Jankovic, 28º colocada no ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), vai tentar conquistar o seu segundo título no circuito contra a russa Elena Dementieva, terceira pré-classificada, que eliminou sua compatriota Maria Sharapova também por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/2. As duas tenistas já se enfrentaram duas vezes em competições oficiais, com uma vitória para cada atleta. No último confronto, a russa levou a melhor ao bater a rival na quartas-de-final do Torneio de New Haven (EUA), em 2004. O Torneio de Los Angeles conta pontos no ranking da WTA e distribui US$ 600 mil em prêmios.