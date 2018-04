Japão bate o invicto Canadá A equipe japonesa de beisebol, que divide com os cubanos o favoritismo para a medalha de ouro no torneio olímpico da modalidade, derrotou a equipe do Canadá por 9 corridas a uma, nesta sexta-feira. Os canadenses perderam a invencibilidade na competição. Neste sábado, o Canadá enfrenta a seleção de Cuba. Em outro jogo da quinta rodada, a Itália ganhou de Taiwan por 5 a 4. As duas seleções não têm chances de passar para as semifinais, que reunirão as quatro melhores equipes.