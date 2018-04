Japão conquista bronze no beisebol A seleção masculina de beisebol do Japão, que era candidata ao ouro em Atenas, não voltará de mãos vazias: com uma grande atuação, derrotou, nesta quarta-feira, a equipe do Canadá, por 11 corridas a 2, e conquistou a medalha de bronze no torneio da modalidade. A decisão da medalha de ouro será disputada entre as seleções de Cuba e da Austrália.