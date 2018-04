Japão conquista mais um ouro no judô A japoensa Masae Ueno conquistou, nesta quarta-feira, a medalha de ouro no judô, categoria até 70 quilos. Ela bateu na final a holandesa Edith Bosch, que ficou com a prata. As duas medalhas de bronze foram para Qin Dongya, da China, e Annett Boehm, da Alemanha.