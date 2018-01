Japão conquista o título do Clássico Mundial de beisebol Contrariando todas as previsões, o Japão conquistou o título do 1.º Clássico Mundial de beisebol, que reúne as principais seleções do planeta, ao vencer na decisão a forte equipe de Cuba por 10 a 6, em San Diego, nos Estados Unidos. O Japão, que tinha garantido vaga nas semifinais graças à vitória do México por 2 a 1 sobre os Estados Unidos na segunda rodada, parece ter guardado para a final seu melhor desempenho no torneio. O Japão tinha vencido nas semifinais a Coréia do Sul, por 6 a 0, e Cuba tinha superado a República Dominicana por 3 a 1. Foi a maior conquista do beisebol japonês em toda a história. O jogo foi assistido por 42.696 espectadores em San Diego.