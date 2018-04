Japão derrota a China do softbol O Japão derrotou a China por 1 a zero nas semifinais do softbol neste domingo. A vitória, entretanto, não dá ao time nipônico a classificação automática às finais do torneio, mas o direito de disputar uma partida para definição dos finalistas. Agora, o Japão deverá enfrentar o perdedor do jogo entre Estados Unidos e Austrália (primeiro e segundo classificados). Se vencer, disputará a final com o ganhador da partida.