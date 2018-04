Japão derrota Taiwan no beisebol A equipe do Japão continua fazendo uma excelente campanha no torneio olímpico de beisebol dos Jogos de Atenas. Neste sábado, os japoneses venceram a seleção de Taiwan por 4 corridas a 3. O Japão é forte candidato à medalha de ouro nesta modalidade e tem em Cuba o seu principal adversário.