Japão e Rússia levam ouro no Mundial de judô

Enquanto os judocas brasileiros ficaram longe do pódio, Japão e Rússia conquistaram as duas medalhas de ouro em disputa nesta sexta-feira no Mundial de judô de Roterdã, na Holanda. Os dois títulos do dia foram para a japonesa Yoshie Ueno e para o russo Ivan Nifontov.

Na categoria até 63 kg, em que a brasileira Danielli Yuri foi eliminada logo na estreia, o título mundial foi para Yoshie Ueno. Enquanto isso, a prata ficou com a holandesa Elisabeth Willeboordse e bronze foi para a alemã Claudia Malzahn e para a israelense Alice Schlesinger.

Já na categoria até 81 kg, o brasileiro Nacif Elias ganhou as duas primeiras lutas, mas foi eliminado nas oitavas de final. Além do ouro de Ivan Nifontov, a prata foi para o bielo-russo Siarhei Shundzikau e bronze ficou com o alemão Ole Bischof e com o sul-coreano Jae-Bum Kim.