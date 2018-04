Japão quer deixar boa impressão na Copa, diz técnico TÓQUIO - O Japão caiu no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Colômbia, Costa do Marfim e Grécia. A chave promete ser equilibrada, com as quatro equipes lutando pelas duas vagas nas oitavas de final. Otimista, o técnico italiano Alberto Zaccheroni acredita no sucesso da seleção japonesa e fala em deixar uma "boa impressão" no torneio que acontecerá entre junho e julho no Brasil.