Japão rejeita proposta conjunta por Olimpíada de 2020

As duas cidades apostavam no fato de terem sido as únicas atingidas pelas bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial para formarem uma aliança forte. Além do aspecto esportivo, a candidatura de Hiroshima e Nagasaki poderia representar um marco na luta pelo desarmamento nuclear.

Segundo o JOC, as cidades devem agora considerar candidaturas individuais. Além disso, a própria capital japonesa também deve apresentar uma nova proposta para 2020. Na escolha para 2016, Tóquio foi a segunda cidade-sede a ser eliminada da disputa, logo após Chicago. Depois, o Rio levou a melhor sobre Madri.