Japão vai bonificar medalhistas em Atenas A Federação Japonesa de Associações de Atletismo (JAAF) vai pagar 5 milhões de ienes ao integrante da delegação olímpica do país que conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas. O anúncio do valor, cerca de US$ 45,5 mil, foi feito nesta segunda-feira pela entidade. Aos atletas que ganharem uma medalha de prata, a JAAF vai premiar com 3 milhões de ienes e 2 milhões para os medalhistas de bronze. Os técnicos também serão agraciados, com 1,5 milhão (ouro), 1 milhão (prata) e 500 mil ienes (bronze).