Japão vence Grécia no vôlei feminino A seleção feminina de vôlei do Japão venceu, nesta quarta-feira, a equipe da Grécia pelo placar de 3 sets a 1. As parciais foram de 25/10, 20/25, 25/21 e 25/22. Com o resultado, as japonesas se igualam às gregas na classificação, com duas derrotas e uma vitória cada. As duas seleções brigam diretamente pela quarta vaga do Grupo A do torneio olímpico.