Japonês quebra o segundo recorde mundial O nadador japonês Kosuké Kitajima venceu nesta quinta-feira a prova de 200m/peito do Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona e quebrou o recorde mundial da modalidade. Kitajima conseguiu o tempo de 2min.09s.42. O recorde anterior era do russo Dimitri Komornikov (2:09.52) de 15 de junho de 2003. Na segunda-feira, Kitajima havia quebrado o recorde nos 100m/peito, com o tempo de 59s78). Na prova de hoje, o britânico Ian Edmond ficou com a medalha de prata (2:10.92) e o norte-americano Brendan Hansen (2:11.11) ficou com o bronze.