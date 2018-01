Japonesa bate recorde da maratona A maratonista japonesa Naoko Takahashi venceu hoje a maratona de Berlim e ainda bateu o recorde mundial da modalidade. Ela completou a prova com o tempo de 2h19min44s. O recorde anterior era da queniana Tegla Loroupe, que fez 2h20min43s, dois anos atrás, no mesmo percurso, em Berlim. Essa foi a primeira maratona disputada pela japonesa desde a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney, em setembro do ano passado.