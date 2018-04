Japonesa fica com o ouro no judô A judoca japonesa Noriko Anno conquistou a medalha de ouro para o seu país na categoria de 78 quilos, nesta quinta-feira, ao vencer a chinesa Liu Xia, por ippon na final. As medalhas de bronze ficaram para a cubana Yurisel Laborde e a italiana Lucia Morico, que eliminou a brasileira Ednanci Silva na segunda repescagem.