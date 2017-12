Japonesa surpreende e elimina Martina Hingis de Wimbledon Uma das favoritas ao título do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, a tenista suíça Martina Hingis, que já foi campeã em 1997, foi surpreendida nesta sexta-feira pela japonesa Ai Sugiyama e derrotada na terceira rodada da competição por 2 a 1. O jogo entre as tenistas começou muito equilibrado e a japonesa conseguiu fechar o primeiro set em 7/5. Já no segundo, Hingis se recuperou e fez 6/3. No entanto, Sugiyama apertou o ritmo no terceiro set, quebrou o saque da suíça e fez 6/4. Já a belga Kim Clijsters não encontrou problemas para garantir a sua classificação às oitavas-de-final de Wimbledon. A número dois do mundo derrotou com tranqüilidade nesta sexta a chinesa Jie Zheng por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Outra que garantiu vaga às oitavas-de-final foi a belga Justine Henin-Hardenne, número três do mundo, ao derrotar a russa Anna Chakvetadze por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Também por 2 a 0, mais com algumas dificuldades, a eslovaca Daniela Hantuchova passou pela eslovena Katarina Srebotnik, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2). Já a russa Svetlana Kuznetsova foi eliminada pela chinesa Li Na por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. Também por 2 a 1, a francesa Severine Bremond passou pela argentina Gisela Dulko, parciais de 7/6 (8/6), 5/7 e 7/5.