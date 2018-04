Japonesa vence os 800m livre A japonesa Ai Shibata ganhou a medalha de ouro nos 800m livre do torneio olímpico de natação, disputada nesta sexta-feira. Seu tempo foi de 8m24s54. A medalha de prata ficou para a francesa Laure Manadou, com 8m24s96, e a de bronze para Diana Munz, dos EUA, com 8m26s61.