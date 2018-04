Jaqueline é 18ª no mountain bike A brasileira Jaqueline Mourão terminou, nesta sexta-feira, na 18ª colocação no mountain bike dos Jogos Olímpicos de Atenas. A brasileira completou a prova em 2h13min52, 17min01 atrás da norueguesa Gunn-Rita Dahle (1h56min51), que conquistou a medalha de ouro. A canadense Marie-Helene Premont (1h57min50) ficou com a prata, enquanto Sabine Spitz, da Alemanha, com 1h59min21, conquistou o bronze.