Jaqueline estréia amanhã nos Jogos de Inverno Jaqueline Mourão estréia nesta quinta-feira nos Jogos Olímpicos de Inverno, competindo na prova de dez quilômetros do esqui cross country em Turim, na Itália. A mineira é a primeira mulher brasileira a competir nas duas edições de Olimpíada ? de Verão e de Inverno. Nessa prova, que exige muita resistência ? além de velocidade ?, as largadas são individuais, a cada 30 segundos. Atleta do ciclismo e especialista em mountain bike, Jaqueline foi 18ª colocada na Olimpíada de Atenas/2004, com um pneu furado logo na primeira volta. O início no esqui teve o empurrão do marido canadense Guido Visser, ele mesmo ex-atleta de alto nível, com participação no esqui de fundo nos Jogos Olímpicos de Inverno de Nagano/98. No ano passado, ele a convenceu a esquiar em Vancouver, onde o casal mora, já que ela ficaria parada por alguns dias por conta de tempestades de gelo. Em Turim, Jaqueline adaptou-se logo aos treinos. ?Gostei do percurso, com subidas duras e descidas mais tranqüilas. No declive, a capacidade técnica fala mais alto. Nas subidas, posso usar meu ?motor humano? para ganhar posições?, comentou a ciclista. No esporte de inverno há menos de seis meses, ela aposta na base do ciclismo para evoluir no esqui de fundo. ?A minha participação aqui é só o começo de um trabalho muito sério?, explicou Jaqueline, que continuará priorizando o mountain bike.