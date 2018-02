Jaqueline fará mais uma cirurgia A jogadora de vôlei Jaqueline, de 19 anos, do BCN, sofreu nova contusão no joelho esquerdo, com ruptura do enxerto do ligamento e lesão no menisco lateral, e passará por outra cirurgia no início da próxima semana. Jaqueline, que foi operada dia 25 de setembro para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e estava em processo de recuperação, sofreu uma lesão no mesmo local ao cair de mau jeito após um ataque num treino. O problema de Jaqueline foi detectado por uma ressonância magnética feita no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Os primeiros jogos das quartas-de-final da Superliga Masculina serão amanhã: Wizard/Suzano x Telemig/Minas, às 19 horas, Ulbra x Palmeiras/Guarulhos, às 19h30, Unisul x Intelbrás/São José e Bento Gonçalves x Banespa/Mastercard, às 20h30. Pela Superliga Feminina: amanhã, Automóvel Clube/Campos x Macaé/Nuceng, às 19 horas e CadSoft/TC São José e MRV/Minas, às 20h30; domingo, BCN/Osasco x Blue Life/Pinheiros, às 12 horas (com Bandeirantes) e Rexona x Açúcar União, às 17 horas.