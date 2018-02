Jaqueline Mourão faz história nos Jogos de Inverno Jaqueline Mourão se tornou a primeira brasileira a participar dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Com três meses de experiência em esqui, ela disputou nesta quinta-feira a prova dos 10km estilo clássico de esqui cross country, em Turim, na Itália. Jaqueline terminou na 67ª colocação, entre 70 competidores - a vencedora da prova foi a estoniana Kristina Smigun. Mas, para a brasileira, o resultado foi o menos importante. "Para mim foi como uma vitória, pois só estou esquiando há 3 meses". "Está claro que, por ser uma atleta profissional do ciclismo, não gostaria de terminar entre as últimas colocadas no esqui. No entanto, não posso me comparar com as demais competidoras", explicou Jaqueline, que além de esquiar, é uma das principais atletas do Brasil na modalidade de bicicleta em montanha. Assim que regressar ao Brasil, Jaqueline pretende iniciar os treinamentos com bicicleta, visando os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. A brasileira confirmou que pretende continuar praticando as duas modalidades e espera melhorar a sua classificação no esqui na próxima edição dos Jogos de Inverno, em 2010, na cidade de Vancouver, no Canadá.