Jason Terry brilha em vitória do Mavs sobre ex-invicto Rockets O Dallas Mavericks encerrou a invencibilidade do Houston Rockets no início da temporada da NBA com uma vitória de 107 a 98 no único jogo da liga norte-americana de basquete na noite de segunda-feira. O armador Jason Terry saiu do banco de reservas para conduzir a equipe da casa à vitória, marcando 31 pontos. Terry fez 16 dos últimos 37 pontos do Dallas, que conseguiu a vitória apesar do desfalque de Devin Harris. O Houston (3 vitórias e 1 derrota) liderava por 75 a 70 no terceiro quarto, até que Terry conseguiu uma incrível sequência de 10 pontos consecutivos. Uma cesta de três pontos seguida por dois arremessos certeiros no último minuto do período colocou o Dallas em vantagem de 77 a 75 para o último quarto. Apesar de outro tiro de três pontos de Terry logo no início do período, o Houston ainda voltou a liderar o placar, por 88 a 86, graças a dois lances livres convertidos por Tracy McGrady. Mas então Josh Howard fez cinco pontos em sequência e colocou o Dallas em vantagem, que seguiu até o fim do jogo. Howard terminou a partida com 21 pontos para o Dallas, e Dirk Nowitzki, com 19, mas com apenas sete arremessos convertidos em 20 tentativas. O Rockets contou com 35 pontos de McGrady e 21 pontos e 11 rebotes de Yao Ming.