Jayme enaltece alegria do Fla em 5 a 0 e Vinicius Júnior festeja 1º gol pelo time

O técnico interino do Flamengo, Jayme de Almeida, festejou em entrevista coletiva o retorno da alegria entre os jogadores após a goleada por 5 a 0 sobre o Palestino, nesta quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, que resultou na classificação da equipe carioca para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O treinador lembrou do abalo sofrido pelo elenco após a demissão de Zé Ricardo e o trabalho que fez para recuperar a confiança dos atletas.

"Depois de tudo que o Flamengo passou, a responsabilidade cresceu muito e minha preocupação maior foi a forma de como lidar com o jogo e com o nosso astral. A nossa moral estava baixa. Lidei com isso, falei com eles, sabia que o Palestino vinha forte. Os primeiros 20 minutos foram fortes. Fizemos belo jogo, com muito amor e dedicação. Nossa estratégia de jogar nos contra-ataques deu resultado fantástico", destacou o treinador interino, que comandou o time pela primeira vez após a demissão sofrida pelo técnico Zé Ricardo, ocorrida no último final de semana após derrota para o Vitória, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Jayme - que não confirmou se continuará comandando a equipe no próximo compromisso do time flamenguista, no domingo, às 16 horas, em Belo Horizonte, diante do Atlético Mineiro, pela 20ª rodada do Brasileirão - também exaltou a atuação do jovem Vinicius Júnior e o primeiro gol do atacante com a camisa rubro-negra. "O gol tirou um peso enorme das costas do garoto e todo mundo estava esperando por isso", afirmou.

Já negociado com o Real Madrid por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 165,7 milhões), Vinicius Júnior, de 17 anos, dedicou, por sua vez, à família o primeiro gol como profissional, marcado somente um minuto depois de ter entrado em campo na partida desta quarta no lugar do atacante Éverton.

"(Dedico) Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Todo mundo que me ama veio hoje me prestigiar mais uma vez. Fui muito feliz em fazer meu primeiro gol pelo profissional. Agora é trabalhar e focar na próxima partida", comemorou o atacante flamenguista, que deverá se juntar ao elenco do clube merengue a partir de junho do ano que vem, quando completar 18 anos.

Pela Copa Sul-Americana, o Flamengo terá como adversário na próxima etapa a Chapecoense. As datas e locais dos confrontos ainda não foram confirmados pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).