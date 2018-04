Jazz acaba com invencibilidade do Pistons em casa Carlos Boozer fez 36 pontos e pegou 11 rebotes para ajudar o Utah Jazz a encerrar a invencibilidade em casa do Detroit Pistons na temporada da NBA com uma vitória por 103 a 93, na noite de domingo. O Pistons vinha de quatro vitórias consecutivas em sua arena, mas não passou dos 39,5 por cento de aproveitamento dos arremessos diante do Jazz. Com Rasheed Wallace lesionado, o time da casa não teve como conter Boozer, que acertou 17 de 20 arremessos. O Jazz ainda contou com uma grande noite de Deron Williams, que terminou a partida com 21 pontos e 14 assistências. Williams, que disputou sua primeira partida em semanas após ter retirado uma unha encravada, converteu seis de 13 arremessos e oito de 10 lances livres. "Ele parecia um jogador diferente do que cinco ou seis jogos atrás", disse Boozer sobre seu companheiro de equipe. O Pistons ameaçou o Jazz no final com uma cesta de três pontos de Tayshaun Prince que diminuiu a diferença para 91 a 87, com quatro minutos para o final da partida, mas não conseguiu passar disso. Antonio McDyess foi o cestinha do Pistons com 19 pontos e pegou 12 rebotes. Richard Hamilton acrescentou 17 pontos e Chauncey Billups fez outros 15. Mas o Detroit acertou apenas 34 de 86 cestas. Veja os resultados da NBA no domingo: Toronto Raptors 93 x 78 Chicago Bulls Utah Jazz 103 x 93 Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 111 x 106 Indiana Pacers San Antonio Spurs 116 x 101 Seattle SuperSonics New Jersey Nets 102 x 100 LA Lakers