Jean Azevedo consegue o sétimo tempo nas motos no Dakar O piloto brasileiro Jean Azevedo conseguiu uma boa classificação na etapa desta quinta-feira na categoria motos do Rally Dakar. Ele completou o percurso entre as cidades de Ayoûn El Atrôus (Mauritânia) e Kayes (Mali) na sétima colocação, com o tempo de 3h46min54s. Com o resultado, Azevedo ganhou quatro posições na classificação geral, pulando para o 34.º posto. O também brasileiro Carlos Ambrosio foi o 53.º mais rápido do dia, ficando em 51.º no geral. O vencedor da 12.ª etapa da competição foi o espanhol Esteve Pujol, com a marca de 3h34min46s, com 3min03s de vantagem para o segundo colocado, o português Paulo Gonçalves. Esta foi a segunda vitória de Pujol nesta edição do rali - a primeira aconteceu na quinta etapa. O terceiro posto ficou com o polonês Jacek Czachor (3h38min50s). Na liderança da classificação geral, o espanhol Marc Coma terminou o dia na 16.ª posição. Apesar do resultado regular, ele segue com uma boa vantagem sobre o segundo colocado, o francês Cyril Després, que completou os 257 km cronometrados em 13.º. Coma está 52min48s à frente do adversário. A 12.ª etapa do Rally Rakar foi marcada pelo acidente do holandês Frans Verhoeven, que caiu da moto e deslocou o ombro. O brasileiro Dimas Mattos, que participa da competição pela primeira vez, também sofreu uma queda e abandonou o rali.