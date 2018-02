Jean Azevedo ganha penúltima etapa do Dakar nas motos O brasileiro Jean Azevedo conquistou neste sábado o melhor resultado do País na edição 2007 do Rally Dakar ao terminar a penúltima etapa na primeira colocação da categoria motos. Ele completou o percurso especial (trecho cronometrado), entre as cidades senegalesas de Tambacounda e Dacar, com o tempo de 2h37min46s. Essa é a segunda vez que o piloto paulista ganha uma etapa do principal rali do mundo. O primeiro triunfo aconteceu em 2005 - o seu irmão mais velho, André Azevedo, já venceu na categoria caminhões. Nos últimos anos, ele tem completado a competição entre os dez melhores. A sua melhor colocação geral aconteceu em 2003, quando ficou em quinto. "Estou muito feliz com a vitória. Tive vários problemas durante toda a competição, já estava fora da disputa pelos dez primeiros, mas uma vitória como essa é muito importante para mim, para a equipe, para os patrocinadores e para o Brasil todo", disse Jean Azevedo. "Foi uma etapa difícil, com muita poeira, estradinhas perigosas, mas andei bem e não tive nenhum problema de navegação", completou. Na etapa deste sábado, o segundo colocado, cerca de dois minutos mais lento do que Azevedo, foi o polonês Jacek Czachor, seguido pelo letão Janis Vonters. O atual líder e virtual campeão, o francês Cyril Despres, terminou o dia em quinto. Com os resultados, Despres abriu uma diferença de 36min09s sobre o compatriota David Castou. Na terceira colocação aparece o norte-americano Chris Blais. Jean Azevedo ocupa o 27.º posto, com 9h46min39s de diferença para o líder. Despres só perderá o título caso não complete a última prova. Os pilotos irão percorrer 41 km pela capital do Senegal neste domingo.