Jean ganha nova chance no São Paulo

SÃO PAULO - A convocação de Piris para a seleção paraguaia vai dar a Jean aquela que pode ser a derradeira chance de provar seu valor no São Paulo. Fora do time titular desde julho, o jogador de 25 anos atuará pela primeira vez sob o comando de Leão, neste sábado, contra o Avaí, para tentar se garantir no Morumbi em 2012.

No primeiro semestre, Jean foi um dos mais criticados pela torcida na eliminação do time no Paulista e na Copa do Brasil. Relegado à reserva por Adilson Batista após a chegada de Piris, ele tem atraído a atenção de outros clubes do País, como Grêmio e Cruzeiro, que ainda não fizeram proposta oficial. Ontem, voltou a treinar entre os titulares e ocupará a lateral direita nos dois próximos jogos, contra Avaí e Atlético-PR.

Formado nas categorias de base do Tricolor, Jean não está acostumado a ficar no banco. É um dos que mais defenderam a camisa são-paulina no atual elenco - com 197 partidas, só perde para Rogério Ceni (1011) e Dagoberto (238). Ele surgiu em 2008 como volante, mas virou lateral-direito sob o comando de Muricy por conta de uma longa carência do clube para o setor.

Nos treinos, Leão tem cobrado do lateral mais presença no ataque e cruzamentos precisos. Mesmo com características defensivas, ele garante que a formação com um trio de zaga dá tranquilidade. "Eu ainda não joguei com três zagueiros este ano. Fica mais fácil de atacar, não se preocupa tanto em marcar como se fosse com dois zagueiros", disse ele ao site oficial do clube.

BRONCA MERECIDA

Um dos mais eloquentes do elenco após as derrotas, Rhodolfo admitiu que as críticas ao time, que não vence há nove rodadas no Brasileiro, são merecidas. "Dá até vergonha de sair na rua. Nosso time está merecendo os gritos do Leão", disse o zagueiro.

Nesta quinta-feira, João Filipe chutou o chão no treino e virou dúvida para pegar o Avaí. Ele será reavaliado hoje, assim como Rogério Ceni, que treinou normalmente. Cícero, com febre, ficou fora.