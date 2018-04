Jeptoo se mantém à frente pelo Quênia, e Kebede vence a prova masculina

O etíope Tsegaye Kebede, que não disputou a última Olimpíada, destruiu as esperanças do Quênia de defender o título masculino ao superar Emmanuel Mutai, vencedor de 2011, nos momentos finais. Chegou em primeiro com o tempo de duas horas, seis minutos e quatro segundos.

As pessoas compareceram para apoiar os atletas de elite e por volta de 36 mil amadores que participaram do evento londrino, que foi realizado seis dias depois das explosões na Maratona de Boston.

Trinta segundos de silêncio foram respeitados antes da corrida masculina e muitos competidores usaram uma faixa azul para prestar homenagem aos três mortos e mais de 170 feridos em Boston.

Favorita antes da corrida, Gelana colidiu com a atleta cadeirante Josh Cassidy em um posto de bebidas, aos 15 quilômetros, e perdeu o ritmo mais ou menos na metade da corrida de 42.195 metros. Terminou na décima sexta posição.

Com os braços balançando na reta final, Jeptoo cruzou a linha de chegada em 2h20min15s. Envolta em uma toalha vermelha, caiu no chão com as palmas da mão juntas em forma de oração.

"Eu sabia que corrreria bem nesta manhã e havia tantos bons competidores. Você fica sempre preocupado que alguém vai correr melhor", disse Jeptoo a repórteres.

"Foi apenas por volta dos 40 quilômetros que eu recuperei a confiança e senti que poderia vencer", acrescentou.