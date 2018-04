Jérôme Valcke elogia Arena das Dunas: 'De tirar o fôlego'

RIO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, elogiou no começo da noite desta quarta-feira a Arena das Dunas, estádio de Natal inaugurado pouco antes com a presença do dirigente e da presidente Dilma Rousseff. Acostumado às palavras duras contra as obras brasileiras para a Copa do Mundo de 2014, desta vez o francês foi só elogios.

"Muito bom ver os estádios ficando prontos, com a abertura da Arena das Dunas hoje, graças ao esforço em conjunto com Dilma. A Arena das Dunas é um estádio de tirar o fôlego. É ótimo ver também seu entorno progredindo em Natal. Parabéns aos operários pelo incrível trabalho. Dá para sentir agora que a Copa está chegando", postou Valcke, no Twitter.

O dirigente, representante da Fifa no evento de inauguração da Arena das Dunas, ainda compartilhou na sua conta no microblog duas fotos. Numa aparece quase todo o estádio, visto das tribunas. Em outras estão o ex-jogadores Cafu e Bebeto com a bola que será utilizada na Copa.

No Brasil desde a segunda, Valcke já visitou as cidades de São Paulo, Cuiabá e Curitiba para inspecionar os estádios que serão utilizados na Copa do Mundo. Na quinta-feira, o secretário-geral da Fifa terá agenda no Rio, onde participará de mais uma reunião do Comitê Organizador Local.