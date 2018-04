Jessé e Elisângela estão fora do Mundial de atletismo

Mais dois atletas brasileiros deram adeus ao Mundial de Atletismo com resultados pouco expressivos. Na manhã desta quarta-feira, Elisângela Adriano, no lançamento de disco, e Jessé de Lima, no salto em altura, caíram nas eliminatórias em Berlim.

Finalista do último Mundial e da última Olimpíada, Jessé de Lima ficou abaixo da sua melhor marca do ano no salto em altura, que era de 2,31 metros. O atleta brasileiro terminou a fase classificatória com 2,27 metros e na 14.ª colocação, ficando fora da final, que será disputada na sexta-feira.

Elisângela Adriano também teve desempenho decepcionante no lançamento de disco. Na sua melhor tentativa, a veterana brasileira alcançou 55,75 metros. Com isso, terminou a disputa apenas na 29.ª colocação. A chinesa Xuejun Ma foi a melhor atleta nas eliminatórias, com 63,38 metros.