Jessé Lima bate recorde brasileiro do salto em altura O 6.º Meeting Gaúcho de Atletismo terminou com a quebra do recorde brasileiro no salto em altura, de Jessé Farias de Lima, com a marca de 2,30 m, neste domingo, na pista da Sogipa, em Porto Alegre (RS). Jessé melhorou em 2 cm sua marca anterior, obtida em abril, em São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul. Também foram quebrados seis recordes da competição, no salto em distância feminino, com Keila Costa (6,46 m); nos 100 m com barreiras, com Maíla Machado (12s97); nos 100 m, com Rosemar Coelho Neto (11s59); no revezamento 4 x 100 m feminino, com a Equipe B do Brasil (44s51); no salto triplo, com a bielo-russa Natalya Safronova (13,68 m); e no revezamento 4 x 100 m masculino, com a Equipe A do Brasil (39s10). Jessé comemorou o novo recorde. ?Quando se consegue um recorde, significa que o trabalho está correto?, afirmou. ?E agora estou ainda mais confiante de que posso lutar pelo pódio no Ibero?, disse, referindo ao Campeonato Ibero-Americano, marcado para Ponce, em Porto Rico, de 26 a 28. Os próximos Grand Prix de Atletismo serão domingo, no Rio, dia 17, em Fortaleza, e 21 em Belém.