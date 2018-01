Jet Ski: brasileiros disputam Mundial O goiano Célio Vinícius, os gaúchos Paulo Ernesto Zamprogna e Lorenzo Zaluski e o paulista Paulo Kinoshita estréiam nesta quarta-feira no Mundial de Jet Ski, que está sendo disputado em Lake Havasu, no Arizona (EUA). A equipe brasileira entra na competição com o respaldo de ser a segunda colocada no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. O campeonato vai até domingo e reúne competidores de 35 países.